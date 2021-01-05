『吉本芸人らの闇営業問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
闇営業の参加で、ともに処分を受けた宮迫博之との現在の関係性に言及
デイリースポーツ
闇営業よりも会見を独断で開いたことが決定打になった、とお笑い関係者
FRIDAYデジタル
一方で、宮迫博之は「いまだ地上波に出演できていない」と筆者
女性自身
吉本興業元常務やビートたけしからも行状に呆れ声が出た、と筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
「金塊強盗をしたお金で飲ませてもらってたみたいな記事」が出たためだそう
その後、「ほんのちょっとだけギャラ上がった」とぶっちゃけ
スポニチアネックス
陣内によると、宮迫博之が「芸能界に戻られへんかな」と話したという
Smart FLASH
現在は清掃会社を立ち上げて、現場で汗を流しているという
現代ビジネス
殴ったという知人男性について「本当は歌舞伎町で知り合った男性」と発言
週刊女性PRIME
社長就任直後の2019年の「闇営業騒動」について、メディアで初言及
東スポWEB
吉本興業では契約問題にメスが入り、「芸人ファースト」化が進んだと関係者
宮迫博之の雨上がり決死隊や、ザブングルは2021年に解散
デイリー新潮
田村亮との会見で宮迫博之は社長の圧を訴えたが、そんな事実はなかったそう
もしも2年前にもどれるとしたら「なにをやり直す？」と問われた宮迫
livedoor
無関係の芸人なら絡めるが、闇営業芸人は笑いにできるか不明だと芸能関係者
だが一方で、宮迫と吉本芸人のYouTube共演は相次いでいる
当時、庄司智春はLA旅行中で、帰国から2週間ほど後に旅行記をブログで公開
後ろ盾がなくなることで番組出演に影響する可能性をスポーツ紙記者は示唆
2018年にタイで独演会をしたが、それが闇営業だった疑惑があるという