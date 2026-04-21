侍ジャパントップチームの井端弘和監督が20日、契約満了に伴い退任することが決定。過去最多となる3度の優勝を誇りながら、ベスト8で敗れたWBCを振り返り、「勝たせることができなかったのは私の責任です」と言葉を残しました。WBC初代監督を務めた王貞治氏からは、星野仙一氏(2008年北京オリンピック)、原辰徳氏、山本浩二氏、小久保裕紀氏、稲葉篤紀氏(2021年東京オリンピック)、栗山英樹氏、そして井端弘和氏と受け継がれた代表