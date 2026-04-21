21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万9320円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては495.11円高。出来高は6708枚だった。 TOPIX先物期近は3803.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.48ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59320+4206708 日経225m