【我が道・西野朗】9月になると、ようやく大学のサッカーに集中することができた。毎年1月から8月までは日本代表の活動が断続的に続き、チームを離れることが多かったからだ。おかげで私は8月の早大サッカー部恒例の菅平合宿には一度も参加できなかった。「死のキャンプ」と言われ、学生生活のいい思い出でもある。OBの間で話題になるが、一度も参加していないので会話に入れなかった。授業も行けるときは必ず出席した。毎朝