東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引きしたとして窃盗容疑で逮捕され、不起訴処分となった元タレントの坂口杏里さん（35）が20日、水沢よしあ氏のTikTokの動画に登場。街頭インタビューを受け、財布内の現金を明かした。水沢氏は19社経営の起業家でフォロワーは2・5万人。街角インタビューを展開しており、坂口さんが出演。今月14日も出演していた。坂口さんは水沢氏から財布内の元気について聞かれ「1200円ぐらい」と告