株式会社ブックリスタが運営する「推し活研究部（おしけん！）」が、推しのいる１０代〜５０代２７７人にに対して、推し活のモチベーションに関する調査を行った。本レポートでは、毎回１０代からの回答が多く、平均して回答者全体の半分以上を１０代が占める。そのため、推し活を牽引する若年層の動向が常に調査結果に色濃く反映されており、今回の調査でも回答者のうち、１０代が５２・９％を占めている。推しや推し活に対す