4月17日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、みなみかわによる授業「カーネル・サンダースの壮絶人生」後編が放送された。前編では数々の失敗を経験しながらもガソリンスタンド経営で成功を収めたカーネル・サンダースだったが、後編ではさらなる“不運の連続”が明らかに。1929年の世界恐慌により事業は大打撃を受け、ガソリンスタンド経営から撤退を余儀なくされる。その原因の一つが、お金がない客に対して「ツ