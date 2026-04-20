20日午後4時53分ころ、東北地方で震度5強を観測する強い地震がありました。JR東日本によりますと、この影響で、秋田新幹線は運転を見合わせています。このほか、東北新幹線は一部列車に遅れが出ています。東北本線や羽越本線、奥羽本線など一部の在来線も運転を見合わせています。この地震で津波警報が出ています。津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。