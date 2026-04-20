ＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲらが所属する「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」が６年ぶりに手がけた新人ボーイグループ「ＣＯＲＴＩＳ」が２０日、２枚目のＥＰ「ＧＲＥＥＮＧＲＥＥＮ」（５月４日リリース）のメディアショーケースを韓国・ソウル市内で行った。メンバー自ら音楽、振付、映像などを自ら手がけ「ヤングクリエイタークルー」と称されるＣＯＲＴＩＳは、昨年９月のデビューＥＰ「ＣＯＬＯＲＯＵＴ