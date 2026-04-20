この先の東北地方は、21日(火)から22日(水)にかけて黄砂が飛来するでしょう。25日(土)から26日(日)は広く晴れて、行楽日和となりそうです。ゴールデンウィーク前半も南部を中心に晴れる日が多い見込みです。明日21日(火)から22日(水)にかけて黄砂に注意東北地方では、明日21日(火)から22日(水)にかけて広い範囲で黄砂が予想され、見通しが悪くなるおそれがあります。視程は10キロメートル未満となる見込みです。屋外では、洗濯物や