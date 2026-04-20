スイスホテル南海大阪は、春食材といちごスイーツを楽しむ「Spring International Lunch Buffet」を3月1日から5月31日まで開催している。平日はランチビュッフェ、土休日はブランチ＋スイーツビュッフェとする。セイボリーは新玉ネギのローストと生ハム、海老のマヨネーズ和え、レモンバターソースのローストチキン、和牛リブロースローストビーフなど新玉ねぎやアスパラガスなどの春野菜を使った料理を提供するほか、3月と4月には