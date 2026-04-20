スイスホテル南海大阪は、春食材といちごスイーツを楽しむ「Spring International Lunch Buffet」を3月1日から5月31日まで開催している。

平日はランチビュッフェ、土休日はブランチ＋スイーツビュッフェとする。セイボリーは新玉ネギのローストと生ハム、海老のマヨネーズ和え、レモンバターソースのローストチキン、和牛リブロースローストビーフなど新玉ねぎやアスパラガスなどの春野菜を使った料理を提供するほか、3月と4月には敦賀・若狭フェアとしてふくいサーモンとレモンのマリネやブランドトマト「紅い鈴」のカプレーゼなどを並べる。スイーツは、いちごのタルトやショートケーキ、ロールケーキ、ストロベリーチョコレートファウンテンなどを提供する。

場所は36階レストラン「テーブル36」。提供時間は平日が午前11時半から午後3時まで、土休日は午後3時半まで。料金は大人5,900円から、4歳から12歳まで2,950円から。

館内レストランでは、肉や魚介、野菜のグリルとフリーフロードリンクを組み合わせたBBQ＆ビアガーデンに加え、桜と抹茶のパフェ、あまおうタルトやロールケーキなど春限定メニューを販売する。