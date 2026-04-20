ドジャース大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に右中間二塁打を放ち、連続試合出塁を５１に伸ばし、ベーブ・ルースに並んだ。５打数２安打１打点、１得点だった。打率２割７分３厘。チームは６―９で２試合連続逆転負け。自己最長記録を更新する弾丸二塁打を放ったのは３回一死一塁だった。右腕ロレンゼンの１ストライクからの２球目、ほぼ真