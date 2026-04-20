ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に右中間二塁打を放ち、連続試合出塁を５１に伸ばし、ベーブ・ルースに並んだ。５打数２安打１打点、１得点だった。打率２割７分３厘。チームは６―９で２試合連続逆転負け。

自己最長記録を更新する弾丸二塁打を放ったのは３回一死一塁だった。右腕ロレンゼンの１ストライクからの２球目、ほぼ真ん中の８４・９マイル（約１３６・６キロ）のチェンジアップをフルスイング。打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）の痛烈なライナーはあっという間に右中間を破る適時二塁打となった。角度１５度の低弾道で打球が上がっていれば柵越えという当たりだった。連続試合出塁を５１に伸ばし、球団単独３位となり、ベーブ・ルースが１９２３年にマークした記録に並んだ。

ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）が「出塁記録は続く！大谷が隙間に二塁打を放った」と速報すると「大谷は最高だ」「彼は止められない」「大谷は信じられないほど素晴らしい」「ＧＯＡＴ（史上最高）」など称賛の声があふれた。

初回先頭は１球もバットを振らずに見逃し三振。５回先頭は内角低目のチェンジアップにバットは空を切った。４―３と勝ち越した直後の６回二死一、三塁は２番手の右腕センサテーラの初球、内角シンカーを逆方向へ運ぶも左飛だった。

４―９の９回先頭は守護神ボドニクの１ボールからの２球目、真ん中の９６・５マイル（約１５５・３キロ）のフォーシームを引きつけて逆方向へ。打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）の痛烈なライナーは左中間を破るこの日、２本目の二塁打となった。飛距離４０１フィート（約１２２・２メートル）で、スタットキャストは２２／３０と２２球場で柵越えしていたと判定。本拠地ドジャー・スタジアムでは本塁打だった。

その後、打線が粘って２点を返したが、反撃及ばずチームは今季初の連敗を喫した。標高１６００メートルの高地にあり、打球がよく飛ぶことから「打者天国」と呼ばれるクアーズ・フィールドでは試合前の時点で８４打数３２安打、打率３割８分１厘、２０打点と相性がいいが、この３試合、本塁打なし。翌２０日（同２０日）の４連戦の最終戦こそ特大弾を放ちたい。