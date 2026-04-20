20日朝、福山市道三町で、顔などにケガをした男女2人が病院に搬送されました。このうち女性は意識不明の重体です。刃物のようなもので男性が女性を襲ったとみられ、警察が経緯を調べています。警察と消防によると、午前7時前、福山市道三町で「負傷者が2人いる」と近所の人から通報がありました。通報者は女性から助けを求められたということです。2人はいずれも福山市内の病院に搬送されましたが、60代の女性が首と顔にケガをして