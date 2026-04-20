【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 大阪ブルテオン（4月19日・男子第22節）【映像】人気選手が審判に“激昂”したプレーの一部始終フランス代表選手が判定に不服な様子で飛び跳ねながら地団駄を踏み、審判に猛烈抗議する姿にはファンも「どした」と心配そうにその様子を見守った。4月19日に大同生命SVリーグ男子のレギュラーシーズン最終節となる第22節が行われ、大阪ブルテオンは敵地で広島サンダーズと対戦。その試合終盤、フ