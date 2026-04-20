41歳にして既に孫を持つという驚きのライフスタイルを送るケイコさんの、アニメ「サザエさん」になぞらえた個性豊かな家族構成に注目が集まった。

【映像】19歳娘婿も同居…41歳のおばあちゃんの「リアル・サザエさん」な家族たち

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、滋賀県彦根市で10トンダンプの運転手として働く41歳のケイコさんのご自宅を訪問した。上半身にびっしりとタトゥーが入ったケイコさんは、18歳で結婚し長男のリュウセイさん（22歳）と長女のマオさん（20歳）を出産したが、その後離婚。さらに別の男性との間に次女のマヒロちゃん（12歳）を授かるも、シングルマザーとして女手一つで3人を育て上げたという波乱万丈な過去を持つ。現在は、長女のマオさんが18歳で出産した1歳3ヶ月の孫・ランカちゃんにとっての「おばあちゃん」として、家族全員で同居生活を送っている。

その賑やかな暮らしぶりについて、ケイコさんは「サザエさんみたいですよね」と笑顔で語った。自身を「フネさん」とし、建設会社社長の長男・リュウセイさんを「カツオくん」、長女のマオさんを「サザエさん」、婿入りしたマオさんの夫である19歳のショウリさんを「マスオさん」、派手なピンク髪が特徴的な次女・マヒロちゃんを「ワカメちゃん」、そして孫のランカちゃんを「タラちゃん」に見立てて紹介。スタジオでVTRを見守っていた峯岸みなみや近藤千尋からは、その若々しいビジュアルに対し「本当、おばあちゃんに見えない！」「見えないよー」と驚愕の声が次々と上がった。

一家を支える大黒柱である「波平さん」については「お留守です」と冗談を交えつつ、シングルマザーとして家族を支える決意を見せるケイコさん。夕食時にはできるだけ全員が揃い、その日あったことを話し合うのがルールであるという。目と目を合わせてコミュニケーションを取ることを大切にする彼女の姿勢が、明るい「リアルサザエさん一家」の秘訣となっている。41歳のおばあちゃんママは、早朝から深夜まで仕事と育児に奔走しながらも、子供たちとのTikTokライブを楽しむなど、新しい形の家族の絆を築いている。