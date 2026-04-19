未発表な次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」と「motorola razr 70 ultra」の主な仕様が判明！発表も近いか既報通り、Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の縦開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）の次期モデルと見られる「motorola razr 70（型番：XT2657-*）」およびその上位機「motorola razr 70 ultra（型番：XT2655-*）」がアラブ首長国連邦（UAE）の電気通信・デジタル政府規制局（Teleco