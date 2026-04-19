【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】長谷川唯の「極上バックスピンパス」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた、芸術的な“バックスピンパス”がファンの心を鷲掴みにしている。パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征をしたなでしこジャパンは、日本時間4月18日の最終戦で0−3と