歌手の石川ひとみ（66）が19日、東京・大手町三井ホールで「『まちぶせ』発売45周年記念コンサート〜Forever〜」を行った。同コンサートは23日に、地元名古屋でも開催する。「やっぱり故郷は温かさをくれたり、家族や友達、学校に行ってた頃とかを思い出すので、元気をもらえる感じがします」。だが、10代で上京したため「お仕事で名古屋に行った時に、スタッフの皆さんが連れてってくれたのがみそ煮込みうどんでした」とし、「そ