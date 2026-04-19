お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが19日、東京・芳林堂書店高田馬場店で行われた書籍『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』（扶桑社）の取材会に参加した。【写真】すらっとしたスタイルの千原ジュニアジュニアは「人知れず5年間、四コマ漫画をしたためておりまして、それを1冊に。非常に分厚い本にまとめていただいて1冊として発売していただける。非常にうれしく思います」と感謝。「まさか自分の芸能生活