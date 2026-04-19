子どもが生まれると、真っ先に「学資保険に入らなければ」と考える親は多いのではないでしょうか。しかし、近年は低金利環境が長引くなかで学資保険の返戻率が低下し、低解約返戻金型終身保険やNISAで教育資金を準備する家庭も増えています。 本記事は、学資保険、低解約返戻金型終身保険、NISAそれぞれの仕組みとメリット・デメリット、さらに毎月1万5000円を20年間積み立てた場合のリターンの違いを解説します。