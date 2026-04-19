4人組女性アイドルグループ、わーすたの松田美里（26）が19日、都内で2冊目となる写真集「想いごと」の発売記念イベントを行った。イベントに先立って報道陣に対応し、今冬のライブで解散すると発表した「わーすた」への思いを語った。2冊目となる今回の写真集をグアムで撮影した昨年11月ごろには既に解散が決まっていたという。その上で「解散という話は、もう長いことメンバーと、ちゃんと何度も話し合いを続けていたので、その