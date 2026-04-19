牡馬クラシック第1ラウンド「第86回皐月賞」は激戦必至、群雄割拠の組み合わせだ。本命は昨年、朝日杯FSを制したカヴァレリッツォに決めた。前走は雨でタフな馬場コンディション（重）を苦にすることなく力強い伸び。2走前のデイリー杯2歳S（2着）で見せた外にモタれるしぐさを見せず、勝ち切った。その後は放牧で英気を養い、心身ともにパワーアップ。帰厩後、順調に乗り込み、追い切りはよく動けている。過去3戦は全てマイ