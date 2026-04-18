宮内庁は１８日、公式インスタグラムを更新。「令和８年４月１７日（金）、赤坂御苑において、園遊会が開催されました。」と報告し、天皇、皇后両陛下が、フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一（木下グループ）と和やかに会話される様子などを写真と動画で投稿した。りくりゅうは１７日に今季限りでの現役引退を表明。同日に行われた春の園遊会に三浦はピンクの着物、木原はグレーの袴姿で出席していた。