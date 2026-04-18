◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）一塁上で、３本の指を立てて両手を合わせる「帝国ポーズ」を決めた。ＤｅＮＡ・林琢真遊撃手（２５）のバットが、ベイ打線に闘魂を注入した。１点リードの７回無死満塁。ターノックの１５２キロ直球を振り抜くと、鋭い打球は前進守備の二遊間を抜け、中前に転がった。２回の先制左犠飛に加え、タイムリーでこの日２打点の活躍だ。ここから打線は４者連続