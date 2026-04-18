◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）

一塁上で、３本の指を立てて両手を合わせる「帝国ポーズ」を決めた。ＤｅＮＡ・林琢真遊撃手（２５）のバットが、ベイ打線に闘魂を注入した。

１点リードの７回無死満塁。ターノックの１５２キロ直球を振り抜くと、鋭い打球は前進守備の二遊間を抜け、中前に転がった。２回の先制左犠飛に加え、タイムリーでこの日２打点の活躍だ。ここから打線は４者連続適時打の猛攻。この回、打者１１人が７安打で一挙６点と暴れた。チームは２連勝で４位浮上。ヒーローは力を込めた。

「拮抗してたんで、次の１点が重要になると思っていた。なんとか２点目が取れてよかった」。ＤｅＮＡは昨季から広島戦７連勝。森祇晶監督が率いた２００１年（当時は横浜）以来、２５年ぶりの快挙に貢献した。

堅実な守備が光るショートストップ。だが今季はドラフト３位ルーキーの宮下が台頭し、ベンチスタートを余儀なくされた。この日は８試合ぶりのスタメン。「チャンスが来た時のために準備はしていた。後から行くからといって、気持ちが落ちるわけではない。そこはそこで割り切って準備はしてます」。攻守に存在感を見せ、勝利に尽力した。

プロレスをこよなく愛する。オフにはラジオ日本の人気プロレストーク番組「真夜中のハーリー＆レイス」にゲスト出演。清野茂樹氏とのマニアックなトークがスイングし、プロレスファンから強い支持を得た。さらには新日本プロレスのヒール、グレート−Ｏ−カーンと会食。「帝国ポーズ」の使用許可を得た。この日のタイムリー後、堂々のポーズ披露に「自己満足です」と笑った。

燃える闘魂を胸に秘め、攻守に躍動した。「プロレスは僕にとって活力。見て勇気をもらえる。這い上がっていく姿が勉強になってます」と林。いざ、レギュラー定着へ−。時は来た。それだけだ。（加藤 弘士）