育児に励むパパ、ママなら、誰もが一度は経験する「自分の時間が中断される」瞬間。そんな日常の切なさと愛おしさを凝縮した1枚の写真が、SNSで大きな反響を呼んでいます。【写真】「あと10分18秒なのに…！」クライマックスで止めた映画投稿された写真に写っているのは、テレビ画面に映し出された映画の再生画面。作品名は『爆弾』。再生時間は2時間6分20秒で残り時間はわずか10分18秒と、まさに物語がクライマックスを迎え、全て