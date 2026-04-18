◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)3回に先制を許したヤクルトでしたが、直後の3回裏にすぐさま追いつきました。この日の先発は奥川恭伸投手。3回表には巨人・佐々木俊輔選手のソロHRを浴び、先制を許しました。それでも直後の3回裏に打線が奮起。対する巨人の先発・マタ投手の前に、1アウトから長岡秀樹選手がレフトへのヒットで出塁すると、相手のエラーも絡み2塁に進みます。さらにサンタナ選手が四球を選ぶ