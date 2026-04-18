アイドルグループ・日向坂46・小坂菜緒が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】フェミニンな初夏のコーディネートで登場した小坂菜緒「dazzlin」のステージで小坂は青のパフスリーブのレースのトップスに涼しげな白スカートでさわやかかつフェミニンな初夏のコーディネートで登場。ランウェイのトップではやわらかな笑みをみせ