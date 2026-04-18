再整備が進められてきた広島競輪場が、アーバンスポーツも楽しめる施設としてグランドオープンしました。 18日行われたセレモニーでは松井市長や塚本恋乃葉さんらが出席しオープンを祝福しました。 アーバンサイクルパークス広島は競輪だけでなく、子ども用の遊具のある公園エリアやＢＭＸなどが楽しめるエリアの３つのエリアを楽しむことができます。 来場した人「楽しかった。