女子個人総合で優勝した西山実沙の段違い平行棒＝高崎アリーナ体操の個人総合で争う全日本選手権第3日は18日、群馬県の高崎アリーナで女子決勝が行われ、15歳の西山実沙（なんばク）がトップだった予選との合計110.332点で初制覇した。昨年優勝の岸里奈（戸田市SC）が0.101点差で2位、岡村真（相好ク）が3位となった。昨年のNHK杯覇者の杉原愛子（TRyAS）は段違い平行棒の落下などが響いて5位となり、宮田笙子（順大）は6位だ