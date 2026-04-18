中国で発生した六本木キャバ嬢の拘束事件は、夜の街で密かに広がるドラッグ汚染の一端を明らかにした東洋有数の歓楽街、六本木に所在するキャバクラ店に務める女性が、恋人と中国当局に身柄を拘束されたというトラブルが浮上したのは、年明け早々のことだった。【写真】六本木のキャバ嬢が拘束されたとされる税関検査場「六本木の超有名店に所属していたキャバ嬢がタイでバカンスを楽しんだ後、帰国するためにトランジットで寄った