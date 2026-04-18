18日、女子マラソンの前田穂南選手らを講師に迎えたランニング教室が岡山ドーム（岡山・北区）で開かれました。 現在ランナーを募集しているおかやまマラソンへ興味を持ってもらおうと、実行委員会と天満屋グループ女子陸上競技部が開いていて、今回で８回目です。 事前に申し込みがあった172人の中から選ばれた約100人が参加し、マラソン選手にとって基本となるけがをしにくいランニングフォーム