湯郷ベル 女子サッカー・2026プレナスなでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは18日、ウインク陸上競技場でASハリマアルビオンと対戦し、4対3で勝利しました。同点で迎えた後半アディショナルタイムに寺尾が決勝ゴールを決めました。