都内で働いているAさん（45歳）は、今日が誕生日です。いつもは誕生日だからといって特別なことはしないAさんでしたが、今年は実家の両親から「今年の誕生日は実家に来ないか？」と誘われていました。この提案にAさんは「しばらく実家に帰ってないしいい機会だ」と考え、実家へ向かいます。【写真】「毎晩求められて…」認知症の夫を介護する83歳女性、涙の訴え実家に到着すると、出迎えてくれた両親からさっそく「お誕生日おめで