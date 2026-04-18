女優パク・ギョンヘが、初めての1人暮らしの自宅を公開した。去る4月17日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ』には、1人暮らし4カ月目のパク・ギョンヘの姿が捉えられ、目を引いた。【話題】韓国の人気俳優（43）、物流センターでアルバイトこの日、パク・ギョンヘは、俳優ク・ソンファンの友人として紹介された。彼女は、「初めての1人暮らしで、家を探すのも初めてだった。私が