卵を食べると、たんぱく質や脂質、ビタミン、ミネラルなど、さまざまな栄養素を摂取することができます。生食や加熱など調理法は多彩ですが、卵には熱に弱いビタミンB群や葉酸も含まれています。そこで、生卵と加熱した卵とでは、摂取できる栄養素や栄養の吸収率に違いがあるのかについて、管理栄養士の岸百合恵さんに聞きました。【画像】「え！ まじか！」これが、卵と「一緒に食べるべき」おすすめの食べものです！効率的に