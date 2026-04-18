借りている月極駐車場の料金について、突然「月8000円から1万1000円へ値上げします」というような通知が来て、戸惑われるケースがあるようです。 そこで、この記事では、駐車場の値上げが認められる条件や、値上げに納得できない場合の対応方法などを解説します。 駐車場料金の値上げは原則として合意が必要 駐車場の契約は多くの場合、賃貸借契約です。契約期間中に賃料などの条件を変更するには、原則と