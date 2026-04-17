本作で女優デビューを果たす仲島有彩が16日、フジテレビ本社マルチシアターで開催されたFODドラマ『転校生ナノ』の完成披露試写会に、堤幸彦監督、ユ・ヨンソン監督、畑中みゆき監督とともに登壇した。 本作は、謎の転校生・ナノが学園の嘘や秘密を暴くミステリー・スリラー。仲島さんは「こういった場所に立つのが初めてなので、今は緊張でいっぱいです。素晴らしい監督のみなさんのもと、デビューを飾れて本当に恵まれていログイ