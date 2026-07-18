洪明甫
『洪明甫』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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韓国サッカー協会 警察が捜索
TBS NEWS DIG
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韓国警察がサッカー協会を家宅捜索、代表監督選任への不当介入の疑いで
FNNプライムオンライン
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韓国協会 前監督選任で家宅捜索
TBS NEWS DIG
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韓国警察がサッカー協会を家宅捜索と報道 代表監督の選考を巡る告発で
共同通信
2026年8月4日
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月30日
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不正選考を否定する洪明甫氏 ネット上での見解は「常軌逸している」
W杯失敗の責任を認め謝罪しつつ、学閥優先での就任との指摘は否定した
東スポWEB
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サッカー韓国代表 前監督の洪明甫氏、優遇された疑惑否定「要求してない」
W杯1次リーグ敗退について「すべては私の責任だ」と述べたとのこと
スポニチアネックス
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洪明甫氏が韓国国会の聴聞会に出席し、W杯敗退の責任を改めて謝罪
1次リーグA組3位で敗退し、決勝トーナメント進出を逃した責任を認め
スポニチアネックス
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韓国国会がW杯敗退のサッカー協会を招致し前監督らを追及
鄭夢奎前会長と洪明甫前監督が出席し、監督選考の不透明さへの質問が相次ぐ見通し
共同通信
2026年7月23日
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韓国の元代表GKが次期監督に森保氏を推薦、国内で大きな議論を呼ぶ
Smart FLASH
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サッカー韓国代表OB、洪明甫氏へ痛烈批判「先輩として一発叩いてやりたい」
北中米W杯敗退後の会見で、質疑応答を拒否した態度が「間違い」と指摘
サーチコリアニュース