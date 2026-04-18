Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）第3話が18日に放送される（※18日は後11：30）。このほど、第3話のあらすじ、場面写真が公開された。【写真】松倉海斗“昂樹”とすっかり仲良しの宮舘涼太“エータ”宮舘が“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役で連続ドラマ初主演を務める本作。臼田あさ美は、その“ヒト型ロ