人気グループ「A.B.C―Z」が、タレントの江頭2:50（60）主宰で、5月30日に山梨県の富士急ハイランドで開催される「エガフェス2026〜レジェンドイヤー・ファイナル〜」に出演することが17日、発表された。持ち歌の「頑張れ、友よ！」（20年）を江頭が作詞した間柄。江頭のYouTubeチャンネルでは、メンバーの塚田僚一（39）が直々に出演依頼を受け「めっちゃうれしい！出ます！」と即答している動画が公開されている。