緊張が高まっているホルムズ海峡をめぐり、フランスやイギリスなど約50カ国の首脳らがパリで会議を開き、通航再開に向けた体制整備を進める方針を確認しました。会議には、主催したフランスのマクロン大統領をはじめ、イギリスのスターマー首相やドイツのメルツ首相、イタリアのメローニ首相が対面で出席したほか、オンラインを含め約50か国が参加しました。アメリカ政府関係者は参加しませんでした。ホルムズ海峡で滞っている船舶