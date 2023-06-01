働く人の間で浸透しつつある“静かな退職”。企業の担当者も4割以上が許容しています。ワークライフバランスの広がりとともに海外を中心に注目されている“静かな退職”。やりがいやキャリアアップを求めず、決められた仕事を淡々とこなすことを指します。マイナビはこの“静かな退職”に関する調査を実施。それによると、静かな退職を「している」と回答した人は約半数に上ることが分かりました。さらに「している」と回答した人