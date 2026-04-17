オリックス１３―４ソフトバンク（パ・リーグ＝１７日）――オリックスがいずれも今季最多の１８安打、１３得点で初の４連勝。宗の先頭打者本塁打や太田の３ランなどで序盤にリードを広げた。ソフトバンクは今季最多失点。◇楽天１―０ロッテ（パ・リーグ＝１７日）――楽天が今季初のサヨナラ勝ち。延長十一回、村林の左前適時打で試合を決めた。投げては７投手の継投で零封。ロッテは好機で１本が出なかった。◇西武５―３