4月13日、人気お笑いコンビ「さや香」の新山がYouTubeを更新し、5カ月で13kg減というダイエットの全貌を明かした。「新山さんは4月に発売された雑誌『anan』（マガジンハウス）の企画でダイエットを刊行。同誌では恒例ともなった、芸人の肉体を“大改造”する企画に登場しました。雑誌では、腹筋が割れてかなり絞られた様子の新山さんの姿が掲載されており、衝撃を呼んでいました。13日の動画では『【ダイエット】5ヶ月で13キ