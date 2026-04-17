4月13日、人気お笑いコンビ「さや香」の新山がYouTubeを更新し、5カ月で13kg減というダイエットの全貌を明かした。

「新山さんは4月に発売された雑誌『anan』（マガジンハウス）の企画でダイエットを刊行。同誌では恒例ともなった、芸人の肉体を“大改造”する企画に登場しました。雑誌では、腹筋が割れてかなり絞られた様子の新山さんの姿が掲載されており、衝撃を呼んでいました。

13日の動画では『【ダイエット】5ヶ月で13キロ！痩せた方法！』と題し、過酷な減量の様子を明かしています」（芸能記者）

新山によれば、体重は82kgから68.8kgまで減ったといい、体脂肪率は10％ほどになったという。その過程でずっとやっていたのが、「脂質カット」だったようだ。

「新山さんは『揚げ物は5カ月一切食べてないです。アルコールも、5カ月で3杯くらい飲んだかな？ くらい』と、この間の食生活を明かしました。さらに『トレーナーさんに“旬のサンマ食べないでください”って言われて』いたといい、脂ののっているものはとにかく避けていたようだ。

また、筋肉をつけるための生活習慣も心掛けていたようで、毎日プロテインを2L近く飲んだり、連日1時間半ほどジムで筋トレをしていたといいます。芸人としても売れてきて多忙ななかで、これだけのストイックな生活をしていたというのは、すごいですよね」（同前）

今回の動画を受けて、SNSでも「勉強になった」「徹底的な自己管理」と絶賛されている。

「見取り図の盛山晋太郎さんがこの企画に挑戦したり、『美ジュ-1グランプリ』と題して、芸人を華麗にメイクアップする企画が、同誌では展開されていました。特に盛山さんのダイエットには大反響が寄せられ、番組でいじられることも増えていましたね。

昨今の芸人は、純粋な芸だけでなくそのビジュアルや素のキャラクターに惹かれてファンがつくことも多くなってきています。新山さんもこのダイエットを機に、ビジュアルから入ったファンを多く獲得しそうです」（同前）

芸人としての武器を一つ増やした新山。今後は、パッションあふれる芸風に影響するかも？

「さや香のツッコミ担当である新山さん。偏差値70の難関高校を卒業した知性派ながら、パッションあふれる芸風が持ち味です。」