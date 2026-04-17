【WWE】SMACK DOWN（4月10日・日本時間11日／カリフォルニア・サンノゼ）【映像】「何今のw」“呪いのポーズ”で股間からファイヤー股間からファイヤー--。呪いのポーズ一発で炎が上がるという、あまりにもバカバカしく、だが一度見たら忘れられないデビュー劇に会場がどよめいた。「こういうのでいいんだよ」「客が求めてるのは圧倒的エンタメ」「これは最強だ」と声が飛び交う異様な熱狂とな