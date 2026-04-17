先日、アメリカ・カリフォルニア州で開催の世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music ＆ Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』に出演を果たし、大きな反響を呼んだ藤井風。2週目となる今週末にも同フェスへの出演が控えており、期待が集まっている。本記事では、近年海外での活動に力を入れ、世界に羽ばたいている藤井に注目。コーチェラ1週目のステージや、これまで